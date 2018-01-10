Юсупов: "Чувствую себя Рокки Бальбоа"



Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов рассказал о том, как идет процесс его восстановления после травмы.

"Чувствую себя Рокки Бальбоа – по 6 часов в день тренировки. Сил хватает только до кровати дойти", – написал Юсупов в инстаграме.

Фото: Рокки Юсупов.

Напомним, что хавбек получил травму связок колена на тренировке, перенес операцию и выбыл из строя на полгода.

В этом сезоне 28-летний Юсупов выступает за "Ростов" на правах аренды, провел за клуб 10 матчей и забил 1 гол.

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