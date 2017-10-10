Юсупов может пропустить несколько месяцев

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Юсупов может пропустить несколько месяцев
Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста предварительно диагностировано повреждение связок колена. Сроки восстановления игрока будут известны после углубленного обследования.

Если у хавбека обнаружится разрыв связок, то ему придется перенести операцию и пропустить несколько месяцев.

Напомним, что 28-летний Юсупов принадлежит "Зенита", а выступает за "Ростов" на правах аренды.

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