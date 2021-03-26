Юсупов назвал самого гламурного человека в Сочи

Фото инстаграм Артура Юсупова

Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов опубликовал в инстаграме совместные фото с партнёром по команде Иваном Новосельцевым.

"С самым гламурным человеком Сочи", - подписал снимки футболист.

"Сочи" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 23 туров.

В текущем сезоне Новосельцев принял участие в 15 матчах, в которых сделал 1 ассист.

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