Юсупов назвал самого гламурного человека в Сочи
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов опубликовал в инстаграме совместные фото с партнёром по команде Иваном Новосельцевым.
"С самым гламурным человеком Сочи", - подписал снимки футболист.
"Сочи" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 23 туров.
В текущем сезоне Новосельцев принял участие в 15 матчах, в которых сделал 1 ассист.
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