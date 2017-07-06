Юсупов переходит в "Ростов"
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания объявил о переходе полузащитника Артура Юсупова "Ростов".
"В ближайшее время он станет игроком "Ростова". Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год.
По Новосельцеву решения пока не принято, потому что он чуть пропустил сбор, работал с тренером по физподготовке. Когда команда вернется со сбора, он начнет работать в общей группе, тогда и решим.
Панюков, скорее всего, останется в клубе, будет работать с главной командой, но играть начнет в "Зените-2". Тренерский штаб считает, что ему еще надо доказывать", - сказал Сарсания.
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