Юсупов перенес операцию на колене

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Юсупов перенес операцию на колене
Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов успешно перенес операцию на травмированном колене.

"Не считая родных и близких, футбол – самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжелой травмы придется пропустить примерно полгода, хотя сделаю все от себя зависящее, чтобы сократить время восстановления. Уже прошла операция, вроде успешно. Огромное спасибо докторам и руководству «Ростова» и «Зенита», которые быстро все сделали и очень оперативно положили меня на операцию. Еще хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично, и в Интернете. В такую непростую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня на вес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм, пожалуй, в жизни это самое главное", – написал в своем Instagram.

Фото: Юсупов после операции.

Напомним, что 28-летний футболист получил разрыв связок колена и выбыл из строя примерно на полгода.

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