Юсупов перенесет операцию на колене

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов прошел медицинское обследование в связи с травмой колена, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена и ему предстоит операция.

Сроки восстановления после подобных травм обычно составляют не менее полугода. Эту травму хавбек получил на одной из тренировок.

Напомним, что 28-летний Юсупов принадлежит "Зениту", а за "Ростов" выступает на правах аренды. В этом сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.

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