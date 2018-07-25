Юсупов покинул "Зенит"

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Юсупов покинул "Зенит"

Хавбек "Зенита" Артур Юсупов покинул клуб.

Как сообщает официальный сайт, соглашение было разорвано по взаимному согласию.

Юсупов перебрался в "Зенит" в 2015 году, за это время он провел 55 игр, в которых отметился двумя голами.

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