Юсупов покинул "Зенит"

Хавбек "Зенита" Артур Юсупов покинул клуб.

Как сообщает официальный сайт, соглашение было разорвано по взаимному согласию.

Юсупов перебрался в "Зенит" в 2015 году, за это время он провел 55 игр, в которых отметился двумя голами.

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