Юсупов прокомментировал победу над "Ротором"

Фото: инстаграм Юсупова/Автор неизвестен

Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов назвал победу над «Ротором» в матче 29-го тура чемпионата России (2:1) важной. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Нет сил и эмоций, но главное есть важная победа. Отдельное спасибо нашим болельщикам", — написал Юсупов в Instagram.

"Сочи" поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, догнав "Локомотив" — у обеих команд по 52 очка.

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