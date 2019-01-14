Юсупов провёл первую тренировку в составе "Динамо"
Новый игрок "Динамо", полузащитник Артур Юсупов, принял участие в первой тренировке. Об этом сообщает твиттер команды.
Подписавший контракт с #Динамо Артур Юсупов уже принял участие в первой тренировке дня. Она носила физическую направленность - было много беговой работы и упражнений на все группы мышц ♂️ pic.twitter.com/XBaiytX2oO— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 января 2019 г.
29-летний игрок перешёл в московский клуб сегодня, 14 января, в статусе свободного агента.
Ранее футболист уже играл в составе "Динамо" с 2009 по 2015 год.
Последней командой игрока был "Ростов". В текущем сезоне хавбек участвовал в 16 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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