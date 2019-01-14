Юсупов провёл первую тренировку в составе "Динамо"

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Юсупов провёл первую тренировку в составе "Динамо"

Новый игрок "Динамо", полузащитник Артур Юсупов, принял участие в первой тренировке. Об этом сообщает твиттер команды. 

29-летний игрок  перешёл в московский клуб сегодня, 14 января, в статусе свободного агента.

Ранее футболист уже играл в составе "Динамо" с 2009 по 2015 год.

Последней командой игрока был "Ростов". В текущем сезоне хавбек участвовал в 16 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Динамо" объявило о подписании экс-хавбека "Зенита"| http://soccernews.ru

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