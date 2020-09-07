Хавбек Артур Юсупов стал игроком "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

Срок контракта на данный момент не сообщается.

В прошлом сезоне 31-летний футболист играл за "Динамо", однако летом покинул клуб на правах свободного агента.

Ранее Юсупов играл за "Химки", "Зенит" и "Ростов".

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