Юсупов стал игроком "Сочи"

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Юсупов стал игроком "Сочи"

Хавбек Артур Юсупов стал игроком "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

Срок контракта на данный момент не сообщается.

В прошлом сезоне 31-летний футболист играл за "Динамо", однако летом покинул клуб на правах свободного агента.

Ранее Юсупов играл за "Химки", "Зенит" и "Ростов".

А еще: "Сочи" близок к подписанию экс-игрока "Динамо"| http://soccernews.ru
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