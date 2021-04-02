Юсупов: "В "Зените" я играл во многом из-за лимита на легионеров"

Фото инстаграм Артура Юсупова

Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов признался, что искусственные ограничения по участию в матчах легионеров помогли ему получать стабильную игровую практику в "Зените".

Напомним, что 31-летний хавбек выступал за "сине-бело-голубых" с 2015 по 2018 год.

"При Виллаш-Боаше это было близко к правде - я действительно играл во многом из-за лимита: иначе там нереально было пробиться. Когда в команде Хави Гарсия, Витсель и Данни, невозможно играть без лимита. Тогда в ЛЧ у нас было пять побед, только шестой матч проиграли. В итоге я сыграл около 30 игр в первом сезоне - там и Лига Чемпионов была, и Кубок. А хейтерам я скажу вот что. Заметил закономерность: дилетанты к моей игре всегда относятся плохо, но почему-то тренеры всегда меня ставят и партнёры по команде обо мне хорошего мнения", - сказал Юсупов.

Также игрок "Сочи" добавил, что отменять лимит на легионеров в российском чемпионате нельзя.

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