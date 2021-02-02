"Юве" отдал Ругани в аренду в "Кальяри". "Зенит" был готов купить игрока за 30 миллионов евро

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"Юве" отдал Ругани в аренду в "Кальяри". "Зенит" был готов купить игрока за 30 миллионов евро"Ювентус" на своем официальном сайте разместил информацию о переходе центрального защитника Даниэле Ругани в "Кальяри". До конца года футболист будет выступать в новом клубе на правах аренды. 

Напомним, первую половину сезона 26-летний итальянец провел в аренде во французском "Ренне", за который сыграл два матча.

Как сообщает Давид Торчиа, агента Ругани, "Зениту" предлагал за футболиста 30 миллионов евро, однако "Ювентус" ответил отказом. 

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