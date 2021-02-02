"Юве" отдал Ругани в аренду в "Кальяри". "Зенит" был готов купить игрока за 30 миллионов евро

"Ювентус" на своем официальном сайте разместил информацию о переходе центрального защитника Даниэле Ругани в "Кальяри". До конца года футболист будет выступать в новом клубе на правах аренды.

Напомним, первую половину сезона 26-летний итальянец провел в аренде во французском "Ренне", за который сыграл два матча.