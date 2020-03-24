"Ювентус" 25 марта завершит двухнедельный карантин

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"Ювентус" 25 марта завершит двухнедельный карантин

"Ювентус" завтра, 25 марта, должен завершить двухнедельный карантин, вызванный пандемией коронавируса.

Напомним, три футболиста клуба были заражены Covid-19, но уже полностью излечились и готовы приступить к работе.

Кроме того, все 118 членов команды, включая тренеров, менеджеров и сотрудников также находятся в хорошем состоянии.

Отметим, что Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич, Сами Хедира и Дуглас Коста покинули Италию и вернулись в родные страны.

Чемпионат Италии приостановлен до неопределенного времени.

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