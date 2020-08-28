"Ювентус" анонсировал первый трансфер при Пирло

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"Ювентус" анонсировал первый трансфер при Пирло

В ближайшее время состав "Ювентуса" пополнит полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни.

Пресс-служба "старой синьоры" показала 21-летнего американца в аэропорту Турина, куда он прилетел в четверг.

После прохождения медицинского обследования клуб официально объявит о переходе хавбека.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" арендует Маккенни за 3 миллиона евро с правом последующего выкупа за 18 миллионов.

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