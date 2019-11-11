"Ювентус" анонсировал продление контракта с Игуаином
Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи сообщил о скором продлении контракта с форвардом Гонсало Игуаином.
По его словам, в клубе довольны игрой звёздного аргентинца, поэтому подписание нового соглашения - вопрос времени.
Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.
В текущем сезоне 31-летний Игуаин провёл за "Ювентус" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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