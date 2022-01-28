"Ювентус" анонсировал трансфер Влаховича

Фото твиттер "Ювентуса"

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович находится в шаге от перехода в туринский "Ювентус".

Пресс-служба "старой синьоры" уже анонсировала трансфер 22-летнего футболиста, показав его прибытие на медицинское обследование.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Ювентус" заплатит за серба 70 миллионов евро, еще на 5 миллионов сумма сделки может вырасти за счёт бонусов.

Влахович выступал за "Фиорентину" с лета 2018 года, он сыграл 109 матчей, забил 49 голов и сделал 11 ассистов.

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