"Ювентус" арендовал молодого защитника "Вердера"

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"Ювентус" арендовал молодого защитника "Вердера"

Хавбек "Вердера" Идрисса Туре перебрался в "Ювентус".

Как сообщает официальный сайт клуба, "старая синьора" взяла 20-летнего игрока в аренду с опцией выкупа.

"Идрисса должен регулярно тренироваться с первой командой и получать игровое время во второй. Для Туре это очень хорошая возможность прогрессировать на высочайшем уровне" - заявили в пресс-службе "Вердера".

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