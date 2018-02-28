"Ювентус" – "Аталанта" - 1:0 (обзор)

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"Ювентус" – "Аталанта" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему обзор ответного полуфинального матча Кубка Италии между "Ювентусом" и "Аталантой" (1:0).

Видео: "Ювентус" – "Аталанта".

 

Не пропустите: "Ювентус" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Кубка Италии. | http://soccernews.ru

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