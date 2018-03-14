"Ювентус" – "Аталанта" - 2:0 (обзор)

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"Ювентус" – "Аталанта" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор перенесенного матча 26-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Аталантой" (2:0).

Видео: "Ювентус" – "Аталанта".

Не пропустите: "Ювентус" обыграл "Аталанту" и оторвался от "Наполи". | http://soccernews.ru

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