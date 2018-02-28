"Ювентус" - "Аталанта": Манджукич поучаствовал в шести голах в семи матчах против гостей

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии "Ювентус" играет с "Аталантой" (0:0, первый тайм).

Стоит отметить, что хорватский нападающий туринского клуба поучаствовал в шести голах в семи матчах против "черно-синих".

В первой встрече "Юве" победил в гостях со счетом 1:0.

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