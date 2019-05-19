"Ювентус" - "Аталанта" (видеотрансляция матча Серии А)

В матче 37-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле сыграет с бергамской "Аталантой".

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Начало встречи в 21:30 мск.

Напомним, что "Ювентус" уже обеспечил себе чемпионский титул. "Аталанта" ведет борьбу за попадание в Лигу Чемпионов и данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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