"Ювентус" - "Барселона" - 1:2 (обзор)

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"Ювентус" - "Барселона" - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между "Ювентусом" и "Барселоной".

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