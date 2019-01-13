"Ювентус" без проблем добыл путевку в следующий раунд Кубка Италии
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Ювентус" уверенно разобрался с "Болоньей".
"Болонья" - "Ювентус" 0:2
Голы: Бернардески, 9 - 0:1, Кин, 49 - 0:2
"Болонья": Анжело, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Калабрези, Сориано, Сванберг (Донса, 62), Пульгар, Маттьелло (Орсолини, 70), Дестро (Паласио, 77), Сансоне.
"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Спинаццола (Алекс Сандро, 80), Хедира, Пьянич, Дуглас Коста (Дибала, 77), Джан, Бернардески, Кин (Роналду, 62).
Предупреждения: Бернардески (30), Де Шильо (43), Джан (69), Сориано (82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8