"Ювентус" без проблем добыл путевку в следующий раунд Кубка Италии

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"Ювентус" без проблем добыл путевку в следующий раунд Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Ювентус" уверенно разобрался с "Болоньей".

"Болонья" - "Ювентус" 0:2

Голы: Бернардески, 9 - 0:1, Кин, 49 - 0:2

"Болонья": Анжело, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Калабрези, Сориано, Сванберг (Донса, 62), Пульгар, Маттьелло (Орсолини, 70), Дестро (Паласио, 77), Сансоне.

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Спинаццола (Алекс Сандро, 80), Хедира, Пьянич, Дуглас Коста (Дибала, 77), Джан, Бернардески, Кин (Роналду, 62).

Предупреждения: Бернардески (30), Де Шильо (43), Джан (69), Сориано (82).     

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