"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Кротоне"
В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Ювентус" потерял очки в матче с "Кротоне".
"Старая синьора" вышла на четвертое место, а "Кротоне" - на 18-е.
"Кротоне" - "Ювентус" 1:1
Голы: Нванкво (пен), 12 - 1:0, Мората, 21 - 1:1
"Кротоне": Кордац, Магальян, Луперто (Големич, 83), Педру Перейра (Рисполи, 73), Реца, Вулич (Силигарди, 74), Молина (Петриччоне, 87), Жуниор Мессиас, Чигарини, Марроне, Нванкво.
"Ювентус": Буффон, Демирал, Данило, Бонуччи, Фработта, Кулусевски (Бернардески, 70), Бентанкур, Портанова (Куадрадо, 56), Артур (Рабьо, 70), Кьеза, Мората.
Удаление: Кьеза (60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17