"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Кротоне"

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"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Кротоне"

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Ювентус" потерял очки в матче с "Кротоне".

"Старая синьора" вышла на четвертое место, а "Кротоне" - на 18-е.

"Кротоне" - "Ювентус" 1:1

Голы: Нванкво (пен), 12 - 1:0, Мората, 21 - 1:1

"Кротоне": Кордац, Магальян, Луперто (Големич, 83), Педру Перейра (Рисполи, 73), Реца, Вулич (Силигарди, 74), Молина (Петриччоне, 87), Жуниор Мессиас, Чигарини, Марроне, Нванкво.

"Ювентус": Буффон, Демирал, Данило, Бонуччи, Фработта, Кулусевски (Бернардески, 70), Бентанкур, Портанова (Куадрадо, 56), Артур (Рабьо, 70), Кьеза, Мората.

Удаление: Кьеза (60).  

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