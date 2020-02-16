"Ювентус" без Роналду обыграл "Брешию" и другие результаты 24-го тура Серии А
Представляем результаты матчей 24-го тура итальянской Серии А.
"Ювентус" - "Брешия" 2:0
Голы: Дибала, 38 - 1:0, Куадрадо, 75 - 2:0
"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Бонуччи (Кьеллини, 78), Бентанкур, Рабьо, Рэмзи (Пьянич, 66; Матюиди, 73), Куадрадо, Дибала, Игуаин.
"Брешия": Альфонсо (Андреначчи, 10), Матею, Чансельор, Мартелла, Сабелли, Змргал (Скрабб, 90), Бьярнасон (Ндой, 80), Дессена, Бизоли, Айе, Балотелли.
Удаление: Айе (37).
"Сассуоло" - "Парма" 0:1
Гол: Жервиньо, 25 - 0:1
"Сассуоло": Консильи, Феррари, Романья, Кирьякопулос, Толян, Локателли, Бога (Гараслин, 77), Обианг (Бурабия, 65), Джуричич (Дефрель, 65), Берарди, Капуто.
"Парма": Коломби, Якопони, Дармиан (Лорини, 42), Бруну Алвеш, Гальоло, Эрнани, Бругман, Силигарди (Пеццелла, 75), Куртич, Жервиньо (Грасси, 55), Корнелиус.
"Сампдория" - "Фиорентина" 1:5
Голы: Торсбю (аг), 8 - 0:1, Влахович (пен), 18 - 0:2, Кьеза (пен), 40 - 0:3, Влахович, 57 - 0:4, Кьеза, 78 - 0:5, Габбьядини, 90 - 1:5
"Сампдория": Аудеро, Колли, Мурру, Берешиньски, Тонелли, Рамирес (Депаоли, 67), Торсбю (Янкто, 46), Бертолаччи (Роналду Виейра, 46), Линетти, Куальярелла, Габбьядини.
"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Бадель, Данкан (Бенасси, 71), Кьеза (Геззаль, 81), Кастровилли (Пульгар, 67), Касерес, Влахович.
Удаления: Мурру (39), Бадель (44).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Интер Милан
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Болонья
|24
|33
|9
|Кальяри
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|23
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15