"Ювентус" без Роналду обыграл "Брешию" и другие результаты 24-го тура Серии А

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"Ювентус" без Роналду обыграл "Брешию" и другие результаты 24-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 24-го тура итальянской Серии А.

"Ювентус" - "Брешия" 2:0

Голы: Дибала, 38 - 1:0, Куадрадо, 75 - 2:0

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Бонуччи (Кьеллини, 78), Бентанкур, Рабьо, Рэмзи (Пьянич, 66; Матюиди, 73), Куадрадо, Дибала, Игуаин.

"Брешия": Альфонсо (Андреначчи, 10), Матею, Чансельор, Мартелла, Сабелли, Змргал (Скрабб, 90), Бьярнасон (Ндой, 80), Дессена, Бизоли, Айе, Балотелли.

Удаление: Айе (37).


"Сассуоло" - "Парма" 0:1

Гол: Жервиньо, 25 - 0:1

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Романья, Кирьякопулос, Толян, Локателли, Бога (Гараслин, 77), Обианг (Бурабия, 65), Джуричич (Дефрель, 65), Берарди, Капуто.

"Парма": Коломби, Якопони, Дармиан (Лорини, 42), Бруну Алвеш, Гальоло, Эрнани, Бругман, Силигарди (Пеццелла, 75), Куртич, Жервиньо (Грасси, 55), Корнелиус.


"Сампдория" - "Фиорентина" 1:5

Голы: Торсбю (аг), 8 - 0:1, Влахович (пен), 18 - 0:2, Кьеза (пен), 40 - 0:3, Влахович, 57 - 0:4, Кьеза, 78 - 0:5, Габбьядини, 90 - 1:5

"Сампдория": Аудеро, Колли, Мурру, Берешиньски, Тонелли, Рамирес (Депаоли, 67), Торсбю (Янкто, 46), Бертолаччи (Роналду Виейра, 46), Линетти, Куальярелла, Габбьядини.

"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Бадель, Данкан (Бенасси, 71), Кьеза (Геззаль, 81), Кастровилли (Пульгар, 67), Касерес, Влахович.

Удаления: Мурру (39), Бадель (44).  

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