"Ювентус" без Роналду одержал волевую победу над "Аталантой"

В матче 13-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде одержал волевую победу над "Аталантой". В начале второго тайма счет открыл Робин Госенс, но затем дублем отметился Гонсало Игуаин. В концовке голом также отметился Пауло Дибала. Португальский форвард "Юве" Криштиану Роналду пропустил матч из-за травмы.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, "Аталанта" опустилась на 6-ю позицию.

"Аталанта" – "Ювентус" - 1:3 (0:0)

Голы: Госенс, 56 - 1:0, Игуаин, 74 - 1:1, Игуаин, 82 - 1:2, Дибала, 90+2 - 1:3

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Пьянич, Куадрадо, Бентанкур (Дуглас Коста, 58), Хедира (Джан, 70), Бернардески (Рэмзи, 26), Дибала, Игуаин.

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