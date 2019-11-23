"Ювентус" без Роналду одержал волевую победу над "Аталантой"
В матче 13-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде одержал волевую победу над "Аталантой". В начале второго тайма счет открыл Робин Госенс, но затем дублем отметился Гонсало Игуаин. В концовке голом также отметился Пауло Дибала. Португальский форвард "Юве" Криштиану Роналду пропустил матч из-за травмы.
"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, "Аталанта" опустилась на 6-ю позицию.
"Аталанта" – "Ювентус" - 1:3 (0:0)
Голы: Госенс, 56 - 1:0, Игуаин, 74 - 1:1, Игуаин, 82 - 1:2, Дибала, 90+2 - 1:3
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Пьянич, Куадрадо, Бентанкур (Дуглас Коста, 58), Хедира (Джан, 70), Бернардески (Рэмзи, 26), Дибала, Игуаин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7