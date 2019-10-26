"Ювентус" без Роналду потерял очки в матче с "Лечче"
В рамках девятого тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" в гостях не сумел обыграть "Лечче".
"Старая синьора" вышла вперёд в начале второго тайма, однако через несколько минут соперник восстановил паритет.
Авторы голов - Пауло Дибала и Марко Манкозу. Оба футболиста отличились, реализовав пенальти.
"Лечче" – "Ювентус" - 1:1
Голы: Дибала, 50 (пенальти) - 0:1, Манкозу, 56 (пенальти) - 1:1.
"Лечче": Габриэл, Россеттини, Лучони, Кальдерони, Меккарьелло (Рисполи, 72), Тахцидис, Петриччоне, Манкозу, Маер (Табанелли, 58), Фариас (Лападула, 46), Эль-Бабакар.
"Ювентус": Щесны, де Лигт, Алекс Сандро, Данило (Куадрадо, 58), Бонуччи, Джан (Рабьо, 72), Пьянич (Хедира, 67), Бентанкур, Бернардески, Дибала, Игуаин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
|23
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Сассуоло
|8
|9
|14
|Болонья
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Брешия
|7
|7
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4