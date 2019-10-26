"Ювентус" без Роналду потерял очки в матче с "Лечче"

1 Теги ювентуслечче

"Ювентус" без Роналду потерял очки в матче с "Лечче"

В рамках девятого тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" в гостях не сумел обыграть "Лечче".

"Старая синьора" вышла вперёд в начале второго тайма, однако через несколько минут соперник восстановил паритет.

Авторы голов - Пауло Дибала и Марко Манкозу. Оба футболиста отличились, реализовав пенальти.

"Лечче" – "Ювентус" - 1:1

Голы: Дибала, 50 (пенальти) - 0:1, Манкозу, 56 (пенальти) - 1:1.

"Лечче": Габриэл, Россеттини, Лучони, Кальдерони, Меккарьелло (Рисполи, 72), Тахцидис, Петриччоне, Манкозу, Маер (Табанелли, 58), Фариас (Лападула, 46), Эль-Бабакар.

"Ювентус": Щесны, де Лигт, Алекс Сандро, Данило (Куадрадо, 58), Бонуччи, Джан (Рабьо, 72), Пьянич (Хедира, 67), Бентанкур, Бернардески, Дибала, Игуаин.

Не пропустите: Шварценеггер рассказал, кого из футболистов стоит называть "Терминатором". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Дилетанты...Ничего не могут без Криша

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" взяла верх над "Унионом", рурское дерби завершилось без голов и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

"Бавария" взяла верх над "Унионом", рурское дерби завершилось без голов и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 9 23
2 Интер Милан Интер Милан 8 21
3 Аталанта Аталанта 8 17
4 Наполи Наполи 8 16
5 Кальяри Кальяри 8 14
6 Рома Рома 8 13
7 Лацио Лацио 8 12
8 Парма Парма 8 12
9 Фиорентина Фиорентина 8 12
10 Торино Торино 8 10
11 Удинезе Удинезе 8 10
12 Милан Милан 8 10
13 Сассуоло Сассуоло 8 9
14 Болонья Болонья 8 9
15 Хеллас Верона Хеллас Верона 9 9
16 Лечче Лечче 9 8
17 Брешия Брешия 7 7
18 СПАЛ СПАЛ 8 6
19 Дженоа Дженоа 8 5
20 Сампдория Сампдория 8 4
Полная таблица

топ-5 тегов