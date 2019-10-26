"Ювентус" без Роналду потерял очки в матче с "Лечче"

В рамках девятого тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" в гостях не сумел обыграть "Лечче".

"Старая синьора" вышла вперёд в начале второго тайма, однако через несколько минут соперник восстановил паритет.

Авторы голов - Пауло Дибала и Марко Манкозу. Оба футболиста отличились, реализовав пенальти.

"Лечче" – "Ювентус" - 1:1

Голы: Дибала, 50 (пенальти) - 0:1, Манкозу, 56 (пенальти) - 1:1.

"Лечче": Габриэл, Россеттини, Лучони, Кальдерони, Меккарьелло (Рисполи, 72), Тахцидис, Петриччоне, Манкозу, Маер (Табанелли, 58), Фариас (Лападула, 46), Эль-Бабакар.

"Ювентус": Щесны, де Лигт, Алекс Сандро, Данило (Куадрадо, 58), Бонуччи, Джан (Рабьо, 72), Пьянич (Хедира, 67), Бентанкур, Бернардески, Дибала, Игуаин.

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