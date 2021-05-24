"Ювентус" без Роналду разгромил "Болонью", "Милан" сильнее "Аталанты" и другие результаты 38-го тура Серии А
Фото твиттер Juventus TV
В воскресенье состоялись заключительные шесть матчей 38-го тура итальянской Серии А.
"Наполи" – "Верона" - 1:1
Голы: 1:0 – 60 Ррахмани, 1:1 – 69 Фараони.
"Наполи": Мерет, Манолас, Ррахмани, Ди Лоренцо, Хюсай (Мариу Руй, 72), Фабиан Руис, Бакайоко (Петанья, 81), Лосано (Политано, 68), Зелински (Мертенс, 72), Инсинье, Осимхен.
"Верона": Пандур (Берарди, 63), Давидович (Удоги, 41), Димарко, Гюнтер, Фараони (Рюэгг, 76), Бесса, Илич, Дзакканьи, Лазович, Чеккерини (Ловато, 76), Калинич (Лазанья, 63).
"Специя" – "Рома" - 2:2
Голы: 1:0 – 6 Верде, 2:0 – 38 Побега, 2:1 – 52 Эль-Шаарави, 2:2 – 85 Мхитарян.
"Специя": Биттенкур, Виньяли, Капрадосси, Терци, Бастони (Рамос, 68), Агум (Маджоре, 71), Побега (Риччи, 46), Джаси, Эстевес (Эрлич, 88), Верде (Агудело, 68), Нзола.
"Рома": Фузато, Карсдорп, Сантон (Рейнолдс, 46), Кумбула, Манчини, Дарбо (Вильяр, 60), Кристанте, Эль-Шаарави, Мхитарян, Педро (Пасторе, 71), Майораль (Джеко, 61).
"Аталанта" – "Милан" - 0:2
Голы: 0:1 – 43, пенальти Кессье, 0:2 – 90, пенальти Кессье.
"Аталанта": Голлини, Гимшити, Меле (Пашалич, 79), Толои (Паломино, 87), Гозенс, Малиновский, де Рон, Пессина (Муриэль, 46), Фройлер (Миранчук, 87), Ромеро, Сапата.
"Милан": Доннарумма, Тео, Калабрия, Томори, Кьяер, Салемакерс (Диогу Далот, 79), Кессье, Чалханоглу, Беннасер (Крунич, 61), Браим Диас (Мейте, 62), Рафаэл Леау (Манджукич, 79).
Удаление: де Рон (90).
"Сассуоло" – "Лацио" - 2:0
Голы: 1:0 – 10 Кирьякопулос, 2:0 – 78, пенальти Берарди.
"Сассуоло": Консильи, Кирьякопулос, Феррари, Кирикеш, Толян (Айхан, 74), Джуричич (Траоре, 57), Локателли, Бога (Рожерио, 62), Лопес (Бурабия, 75), Берарди, Дефрель (Капуто, 57).
"Лацио": Стракоша, Марушич, Лаццари (Армини, 86), Раду, Лулич, Пароло, Акпа-Акпро (Моро, 80), Лейва (Эскаланте, 80), Корреа (Фарес, 19), Катальди (Бертини, 86), Мурики.
Удаление: Кирьякопулос (61).
"Болонья" – "Ювентус" - 1:4
Голы: 0:1 – 6 Кьеза, 0:2 – 29 Мората, 0:3 – 45 Рабьо, 0:4 – 47 Мората, 1:4 – 85 Орсолини.
"Болонья": Скорупски, Сумаоро, де Сильвестри (Фараго, 68), Томиясу, Схаутен (Бальдурссон, 80), Сванберг, Виньято (Сансоне, 57), Медель (Антов, 57), Ольсен (Орсолини, 57), Паласио, Барроу.
"Ювентус": Щесны (Пинсольо, 68), де Лигт (Бонуччи, 46), Данило (Бернардески, 68), Алекс Сандро, Кьеллини (Артур, 58), Куадрадо, Рабьо, Кулусевски, Кьеза (Маккенни, 58), Мората, Дибала.
"Торино" – "Беневенто" - 1:1
Голы: 1:0 – 29 Бремер, 1:1 – 72 Тельо.
"Торино": Уйкани, Войвода, Бремер, Буонджорно, Ансальди, Мандрагора, Ринкон (Бонаццоли, 85), Верди (Линетти, 57), Иццо (Синго, 70), Санабрия (Белотти, 70), Дзадза.
"Беневенто": Манфредини, Фулон (Тельо, 57), Барба (Пастина, 46), Глик, Летициа, Хетемай, Дабо, Импрота (Саного, 81), Кальдирола, Ди Серио (Диамбо, 88), Гайч (Лападула, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17