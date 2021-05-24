"Ювентус" без Роналду разгромил "Болонью", "Милан" сильнее "Аталанты" и другие результаты 38-го тура Серии А

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"Ювентус" без Роналду разгромил "Болонью", "Милан" сильнее "Аталанты" и другие результаты 38-го тура Серии А

Фото твиттер Juventus TV

В воскресенье состоялись заключительные шесть матчей 38-го тура итальянской Серии А.

"Наполи" – "Верона" - 1:1

Голы: 1:0 – 60 Ррахмани, 1:1 – 69 Фараони.

"Наполи": Мерет, Манолас, Ррахмани, Ди Лоренцо, Хюсай (Мариу Руй, 72), Фабиан Руис, Бакайоко (Петанья, 81), Лосано (Политано, 68), Зелински (Мертенс, 72), Инсинье, Осимхен.

"Верона": Пандур (Берарди, 63), Давидович (Удоги, 41), Димарко, Гюнтер, Фараони (Рюэгг, 76), Бесса, Илич, Дзакканьи, Лазович, Чеккерини (Ловато, 76), Калинич (Лазанья, 63).
 

"Специя" – "Рома" - 2:2

Голы: 1:0 – 6 Верде, 2:0 – 38 Побега, 2:1 – 52 Эль-Шаарави, 2:2 – 85 Мхитарян.

"Специя": Биттенкур, Виньяли, Капрадосси, Терци, Бастони (Рамос, 68), Агум (Маджоре, 71), Побега (Риччи, 46), Джаси, Эстевес (Эрлич, 88), Верде (Агудело, 68), Нзола.

"Рома": Фузато, Карсдорп, Сантон (Рейнолдс, 46), Кумбула, Манчини, Дарбо (Вильяр, 60), Кристанте, Эль-Шаарави, Мхитарян, Педро (Пасторе, 71), Майораль (Джеко, 61).
 

"Аталанта" – "Милан" - 0:2

Голы: 0:1 – 43, пенальти Кессье, 0:2 – 90, пенальти Кессье.

"Аталанта": Голлини, Гимшити, Меле (Пашалич, 79), Толои (Паломино, 87), Гозенс, Малиновский, де Рон, Пессина (Муриэль, 46), Фройлер (Миранчук, 87), Ромеро, Сапата.

"Милан": Доннарумма, Тео, Калабрия, Томори, Кьяер, Салемакерс (Диогу Далот, 79), Кессье, Чалханоглу, Беннасер (Крунич, 61), Браим Диас (Мейте, 62), Рафаэл Леау (Манджукич, 79).

Удаление: де Рон (90).
 

"Сассуоло" – "Лацио" - 2:0

Голы: 1:0 – 10 Кирьякопулос, 2:0 – 78, пенальти Берарди.

"Сассуоло": Консильи, Кирьякопулос, Феррари, Кирикеш, Толян (Айхан, 74), Джуричич (Траоре, 57), Локателли, Бога (Рожерио, 62), Лопес (Бурабия, 75), Берарди, Дефрель (Капуто, 57).

"Лацио": Стракоша, Марушич, Лаццари (Армини, 86), Раду, Лулич, Пароло, Акпа-Акпро (Моро, 80), Лейва (Эскаланте, 80), Корреа (Фарес, 19), Катальди (Бертини, 86), Мурики.

Удаление: Кирьякопулос (61).
 

"Болонья" – "Ювентус" - 1:4

Голы: 0:1 – 6 Кьеза, 0:2 – 29 Мората, 0:3 – 45 Рабьо, 0:4 – 47 Мората, 1:4 – 85 Орсолини.

"Болонья": Скорупски, Сумаоро, де Сильвестри (Фараго, 68), Томиясу, Схаутен (Бальдурссон, 80), Сванберг, Виньято (Сансоне, 57), Медель (Антов, 57), Ольсен (Орсолини, 57), Паласио, Барроу.

"Ювентус": Щесны (Пинсольо, 68), де Лигт (Бонуччи, 46), Данило (Бернардески, 68), Алекс Сандро, Кьеллини (Артур, 58), Куадрадо, Рабьо, Кулусевски, Кьеза (Маккенни, 58), Мората, Дибала.
 

"Торино" – "Беневенто" - 1:1

Голы: 1:0 – 29 Бремер, 1:1 – 72 Тельо.

"Торино": Уйкани, Войвода, Бремер, Буонджорно, Ансальди, Мандрагора, Ринкон (Бонаццоли, 85), Верди (Линетти, 57), Иццо (Синго, 70), Санабрия (Белотти, 70), Дзадза.

"Беневенто": Манфредини, Фулон (Тельо, 57), Барба (Пастина, 46), Глик, Летициа, Хетемай, Дабо, Импрота (Саного, 81), Кальдирола, Ди Серио (Диамбо, 88), Гайч (Лападула, 57).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
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