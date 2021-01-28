"Ювентус" без Роналду уверенно прошел в полуфинал Кубка Италии

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"Ювентус" без Роналду уверенно прошел в полуфинал Кубка Италии

В рамках четвертьфинала Кубка Италии "Ювентус" разгромил СПАЛ.

Таким образом, "старая синьора" прошла в полуфинал, где сыграет против "Интера".

"Ювентус" - СПАЛ 4:0

Голы: Мората (пен), 16 - 1:0, Фработта, 33 - 2:0, Кулусевски, 78 - 3:0, Кьеза, 90 - 4:0

"Ювентус": Буффон, Фработта (Алекс Сандро, 67), де Лигт, Демирал (Да Грака, 83), Дрэгушин, Кулусевски, Рабьо, Бернардески (Ди Пардо, 46), Рэмзи, Фаджоли (Маккенни, 87), Мората (Кьеза, 67).

СПАЛ: Бериша, Дикманн, Околи, Викари (Томович, 46), Серникола, Эспозито (Валоти, 66), Миссироли (Вивиани, 86), Раньери (Сала, 46), Флоккари (Моро, 66), Бриньола, Сек.

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