"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

ПСЖ завершил Международный кубок чемпионов матчем с "Ювентусом", действующий победитель не смог повторить успех третий раз подряд, выиграв в этом году только одну игру в серии пенальти.

На первых минутах небольшой инициативой владел "Ювентус", неплохо смещался с фланга в центр Лихтштайнер, после чего пробивал в дальний верхний угол ворот, однако в створ не попал. В целом же опасных моментов в дебюте игры практически не было. Забросы на Игуаина прерывались защитниками ПСЖ, сами же парижане в атаке действовали не слишком уверенно. Первый момент французы создали лишь к 25 минуте, когда Верратти сбросил мяч на Ди Марию, а тот выстрелил в "девятку", однако Буффон в прыжке сумел спасти свою команду. "Ювентус" ответил ударом Куадрадо, который целил в ворота с края штрафной – в этот раз уже Ареола продемонстрировал свою реакцию, отразив игровой снаряд на угловой. Тем не менее итальянцы все же сумели пробить французского вратаря перед самым перерывом. Игуаин сыграл в стенку с Дибалой, вышел на Ареола, обыграл его, а затем закатил мяч в пустые ворота.

Второй тайм начался с серии традиционных замен, команды поменяли половину состава, после чего парижане практически сразу же сравняли счет. Ди Мария накрутил защитников "Ювентуса", а затем прострелил на дальнюю штангу, Гонсало Гуэдешу оставалось не промахнуться, пробивая в пустой угол. Свой джокер нашелся и у "Ювентуса": через девять минут с линии штрафной под перекладину пальнул Маркизио. К тому моменту в воротах ПСЖ стоял молодой вратарь Дешамп, который выручить свою команду не сумел.

Следом заменил вратаря и "Ювентус", вместо Буффона вышел Пинсольо, однако тот проявил себя во всей красе, отразив выстрел в упор от Хесе, а спустя несколько минут вытащил мяч из верхнего угла после дальнего удара Пасторе. Парижанам все же удалось распечатать итальянского вратаря на 80 минуте, когда все тот же Пасторе головой замкнул навес Курзава с левого фланга. Дело шло к очередной серии пенальти, однако Кимпембе решил ускорить процесс, сфолив в своей штрафной в самой концовке. Подошедший к одиннадцатиметровой отметке Маркизио уверенно переиграл Дешампа, пробив по центру, а вратарь улетел в правый угол.

"Ювентус" вырвал победу и теперь в последнем туре встретится с "Ромой", а ПСЖ может отправляться домой. Уже 29 июля его ждет битва с "Монако" за Суперкубок Франции. Встреча состоится в марокканском Танжере.

ПСЖ – "Ювентус" 2:3

Голы: Игуаин, 45 – 0:1; Гуэдеш, 53 – 1:1; Маркизио, 62 – 1:2; Пастроре, 80 -2:2; Маркизио, 89 с пен. – 2:3.

ПСЖ: Ареола (Дешамп, 61), Бершиш (Курзава, 46), Кимпембе, Силва (Маркиньос, 46), Менье (Алвес, 46), Мотта (Каллегари, 46), Верратти (Ло Селсо, 46), Матюиди (Нкунку, 46), Ди Мария (Пасторе, 61), Кавани (Хесе, 46), Лукас (Гуэдеш, 46).

"Ювентус": Буффон (Пинсольо, 65) , Кьеллини (Барцальи, 46), Сандро (Мандрагора, 46), Бенатия (Де Шильо, 46), Лихтштайнер (Асамоа, 46), Бетанкур (Ринкон, 46), Хедира (Пьянич, 46), Куадрадо (Стураро, 46), Манджукич (Кин, 46), Игуаин (Маркизио, 46), Дибала (Калигара, 46).

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Гол Неймара приносит "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru