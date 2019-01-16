"Ювентус" благодаря голу Криштиану Роналду переиграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии

Несколько минут назад завершился матч за Суперкубок Италии, который принимала Саудовская Аравия. В рамках этого мини-турнира "Милан" и "Ювентус" являются не просто соперниками, а самыми титулованными соперниками, которые имею в активе по 7 побед в Суперкубке. Выигрыш выводил одну из команд в лидеры по завоеванию данного трофея, который в самой Италии, кстати, является не столь престижным. Во многом это связано с нефутбольными историями, и с тем, что эта встреча очень часто проводится за пределами самой Италии. Что касается самой игры, то очень интересным стало решение не выставить на матч Гонсало Игуаина. То ли главный тренер "Милана" просто не доволен его игрой, то ли в историю вмешалась трансферная история с его переходом в "Челси", где главную роль играет сам "Юве" – клуб, которому принадлежат права на аргентинца.

В первом тайме игра не пестрила моментами. Но если кто-то и должен был выходить вперед, то это "зебры". Именно подопечные Аллегри провели первую опасную атаку в матче: на 17 минуте правый защитник Жоау Канселу подключился к атаке, ворвался в штрафную и пробил по воротам метров с 15. Игровой снаряд был послан сильно, однако буквально немного разминулся с дальней штангой. А на 35 минуте "старая синьора" даже забила. Блез Матюиди получил мяч в штрафной и в ближнем бою обыграл Доннарумму, однако главный арбитр Лука Банти отметил взятие ворот из-за офсайда. Кроме того, интересно было в самом конце первой 45-минутки, когда Роналду исполнил удар ножницами и чуть было не положил голешник, похожий на тот, что португалец забил "Ювентусу" еще в составе "Реала".

В начале второго тайма баланс сил немного сместился в сторону "Милана". "Россонери" провели несколько быстрых атак, и одна из них чуть было не завершилась голом. Патрик Кутроне на 48 минуте ударом с 9 метров послал игровой снаряд в перекладину. А через 10 минут Чалханоглу хорошенько приложился с дальней дистанции, но не смог попасть в дальний угол. Однако, на 60 минуте Криштиану Роналду умножил все эти попытки на ноль. Португалец воспользовался мягким забросом Пьянича линию вратарской, забежал за спину защитникам и легким движением головы переправил мяч мимо Доннаруммы – 1:0. В эпизоде был намек на офсайд, однако бригада видеоарбитров сработала четко. Вне игры была только рука Роналду, потому гол справедливый.

На 73 минуте шансы "Милана" и вовсе стали призрачными. После еще одного гола из офсайда в исполнении "Ювентуса", которые арбитры снова справедливо не засчитали, Франк Кесье решил прямой ногой въехать в ногу Эмре Джана и после некоторых обсуждений судей получил прямую красную карточку. После этого атака "Милана" и вовсе приникла, лишь наблюдая, как "зебры" катают мяч на их половине поля. В итоге "Юве" спокойно довел матч до победы и выиграл свой 8 Суперкубок в истории, став самым титулованным клубом этого мини-турнира.

"Ювентус" – "Милан" – 1:0

Гол: Роналду, 61 – 1:0

Удаление: Кесье, 73

"Ювентус": Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьелини, Сандро – Пьянич (Джан, 65), Бентанкур (Бернардески, 86), Матюиди – Коста (Хедира, 90), Дибала, Роналду

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес – Кесье, Бакайоко, Пакета (Борини, 71) – Чалханоглу, Кастильехо (Игуаин, 71), Кутроне (Конти, 79).