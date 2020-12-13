Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"

"Ювентус" в тяжелом матче смог на выезде победить "Дженоа" со счетом 3:1.



Матч прошел в рамках 11 тура итальянской Серии А. Победа позволила гостям набрать 23 очка и подняться на 4 место в таблице. "Дженоа" осталась на 19 месте с 6 очками.



"Дженоа" - "Ювентус" 1:3 (0:0)

Голы: Дибала, 57 - 0:1, Стураро, 61 - 1:1, Роналду, 78 (пенальти) - 1:2, Роналду, 89 (пенальти) - 1:3

"Дженоа": Перин, Масьелло, Гольданига, Бани, Пеллегрини, Ровелла (Пандев, 82), Лерагер, Радованович (Касо, 82), Стураро (Бехрами, 66), Пьяца (Шомуродов, 73), Скамакка (Дестро, 66).