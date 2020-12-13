Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"
"Ювентус" в тяжелом матче смог на выезде победить "Дженоа" со счетом 3:1.
Матч прошел в рамках 11 тура итальянской Серии А. Победа позволила гостям набрать 23 очка и подняться на 4 место в таблице. "Дженоа" осталась на 19 месте с 6 очками.
"Дженоа" - "Ювентус" 1:3 (0:0)
Голы: Дибала, 57 - 0:1, Стураро, 61 - 1:1, Роналду, 78 (пенальти) - 1:2, Роналду, 89 (пенальти) - 1:3
"Дженоа": Перин, Масьелло, Гольданига, Бани, Пеллегрини, Ровелла (Пандев, 82), Лерагер, Радованович (Касо, 82), Стураро (Бехрами, 66), Пьяца (Шомуродов, 73), Скамакка (Дестро, 66).
"Ювентус": Щенсны, де Лигт (Дрэгушин, 90), Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Куадрадо, Рабьо (Мората, 67), Маккенни, Кьеза (Бернардески, 84), Роналду, Дибала (Кулусевски, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17