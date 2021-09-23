"Ювентус" близок к антирекорду 66-летней давности

Фото твиттер "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" пропустил в 19 подряд матчах чемпионата Италии.

Накануне "старая синьора" продлила эту серию в поединке со "Специей" (3:2).

Как сообщает Opta, "Юве" близок к клубному антирекорду по данному показателю - 21 игра Серии А кряду с пропущенными мячами в 1955 году.

Следующим соперником команды 26 сентября станет "Сампдория".

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