"Ювентус" близок к фантастическому рекорду Серии А
В ближайшее воскресенье туринский "Ювентус" может установить исторический рекорд Серии А.
Если "старая синьора" победит "Милан", а "Наполи" проиграет "Дженоа", то обладателем скудетто досрочно станут "бьянконери".
Как сообщает Gracenote Live, "Ювентус" имеет шанс завоевать чемпионский титул за 7 туров до завершения первенства. Никогда победитель Серии А не был известен ранее чем за 5 туров до окончания розыгрыша лиги.
Напомним, что матч "Ювентус" - "Милан" состоится 6 апреля в 19:00 мск, а "Наполи" - "Дженоа" 7 апреля в 21:30 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|29
|48
|6
|Лацио
|29
|48
|7
|Рома
|30
|48
|8
|Торино
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Дженоа
|30
|33
|12
|Кальяри
|30
|33
|13
|Парма
|30
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|29
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|29
|11