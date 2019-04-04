"Ювентус" близок к фантастическому рекорду Серии А

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"Ювентус" близок к фантастическому рекорду Серии А

В ближайшее воскресенье туринский "Ювентус" может установить исторический рекорд Серии А.

Если "старая синьора" победит "Милан", а "Наполи" проиграет "Дженоа", то обладателем скудетто досрочно станут "бьянконери". 

Как сообщает Gracenote Live, "Ювентус" имеет шанс завоевать чемпионский титул за 7 туров до завершения первенства. Никогда победитель Серии А не был известен ранее чем за 5 туров до окончания розыгрыша лиги.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Милан" состоится 6 апреля в 19:00 мск, а "Наполи" - "Дженоа" 7 апреля в 21:30 мск.

Не пропустите: "Милан" теряет двух основных игроков перед битвой с "Ювентусом". | http://soccernews.ru

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