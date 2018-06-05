"Ювентус" близок к перехвату трансферной цели "Барселоны"

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"Ювентус" близок к перехвату трансферной цели "Барселоны"
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболиста уже побывал на базе итальянского гранда и остался впечатлен увиденным. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что голландцем также интересуется "Барселона".

В минувшем сезоне 18-летний Де Лигт провел за "Аякс" 39 матчей и забил 3 гола.

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