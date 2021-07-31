"Ювентус" близок к подписанию 19-летнего бразильца

Фото: инстаграм Жорже

"Ювентус" продолжает работу по трансферу форварда "Сантоса" Кайо Жорже.

Как сообщает журналист Николо Скира, "старая синьора" уже имеет договоренность с 19-летним бразильцем.

Отмечается, что "Сантос" хочет, чтобы игрок ушел в "Ювентус" в январе после истечения контракта. Однако туринский клуб намерен заполучить Жорже этим летом и готов заплатить за него 2,5 миллиона евро.

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