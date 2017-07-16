"Ювентус" близок к подписанию двух игроков "Милана"

Теги миланювентусматтия де шильомануэль локателли

"Ювентус" близок к подписанию двух игроков "Милана"Туринский "Ювентус" близок к подписанию сразу двух игроков "Милана", информирует Football Italia.

По сведениям источника, игроками "старой сеньоры" в ближайшее время могут стать защитник Маттия Де Шильо и хавбек Мануэль Локателли. Вполне вероятно, что эти трансферы клубы согласовали при переходе Леонардо Бонуччи из "Юве" в стан "россонери".

Напомним, "Ювентус" продлит контракт с Алексом Сандро. | soccernews.ru

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