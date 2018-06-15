"Ювентус" близок к подписанию Головина

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"Ювентус" близок к подписанию ГоловинаТуринский "Ювентус" близок к подписанию полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, информирует сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" уже достигла договоренности по будущему переходу с самим 22-летним хавбеком. Теперь ей предстоит согласовать сумму компенсации за игрока с его клубом, который оценил футболиста в 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, Головин дал комментарий своему возможному переходу в "Ювентус". | soccernews.ru

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