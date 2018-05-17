"Ювентус" близок к подписанию хавбека "Ливерпуля"

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"Ювентус" близок к подписанию хавбека "Ливерпуля"Туринский "Ювентус" близок к подписанию полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, который уже этим летом получит статус свободного агента.

Как информирует goal.com, "старая синьора" и 24-летний хавбек "красных" заключат соглашение сроком на пять лет. Официально о своем первом летнем усилении чемпион Италии объявит уже после финального матча Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Буффон покинет "Ювентус" по окончанию текущего сезона. | soccernews.ru

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