"Ювентус" близок к подписанию контракта с Каррерой

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"Ювентус" близок к подписанию контракта с КарреройТуринский "Ювентус" близок к подписанию контракта с главным тренером московского "Спартака" Массимо Каррерой.

Так, по сведениям La Reppublica, "старая синьора" планирует расстаться со своим наставником Массимилиано Аллегри по окончанию текущего сезона. Заменить 50-летнего специалиста у "руля" своей команды руководство чемпиона Италии планирует как раз Каррерой, с которым "Юве" уже вышел на контакт и серьезно продвинулся в переговорах по возможному сотрудничеству.

Напомним, Лихтштайнер анонсировал свой уход из "Ювентуса". | soccernews.ru

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