"Ювентус" близок к подписанию контракта с Каррерой

Туринский "Ювентус" близок к подписанию контракта с главным тренером московского "Спартака" Массимо Каррерой.

Так, по сведениям La Reppublica, "старая синьора" планирует расстаться со своим наставником Массимилиано Аллегри по окончанию текущего сезона. Заменить 50-летнего специалиста у "руля" своей команды руководство чемпиона Италии планирует как раз Каррерой, с которым "Юве" уже вышел на контакт и серьезно продвинулся в переговорах по возможному сотрудничеству.

Напомним, Лихтштайнер анонсировал свой уход из "Ювентуса". | soccernews.ru