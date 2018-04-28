"Ювентус" близок к подписанию Мартиаля

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль, скорее всего, летом сменит клуб.

Как сообщает Football Italia, футболист близок к переходу в "Ювентус". Сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

В этом сезоне Мартиаль провел 42 игры, отметился 11 голами и 10 ассистами.

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