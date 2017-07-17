"Ювентус" близок к подписанию Матича и Бернардески

Туринский "Ювентус" близок к подписанию двух игроков - хавбека "Челси" Неманьи Матича и вингера "Фиорентины" Федерико Бернардески, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Известно, что серб уже дал согласие на переход главному тренеру "бьянконери" Массимилиано Аллегри. Его трансфер может обойтись "зебрам" в 45 миллионов евро.

Что касается Бернардески, то "Ювентус" опередил в борьбе за перспективного футболиста "Манчестер Юнайтед", "Барселону" и "Интер".

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