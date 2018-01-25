"Ювентус" близок к подписанию первого зимнего новичка

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"Ювентус" близок к подписанию первого зимнего новичкаТуринский "Ювентус" близок к подписанию первого зимнего новичка, информирует Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, уже в ближайшее время игроком "старой сеньоры" должен стать форвард "Дженоа" Пьетро Пеллегри. За 16-летнего нападающего чемпион Италии заплатит 10 миллионов евро. Такая же сумма может быть выплачена "грифонам" в виде всевозможных бонусов.

Напомним, "Ювентус" заинтересовался бывшим защитником "Барселоны". | soccernews.ru

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