"Ювентус" близок к подписанию первого зимнего новичка
Туринский "Ювентус" близок к подписанию первого зимнего новичка, информирует Gazzetta dello Sport.
Так, по сведениям издания, уже в ближайшее время игроком "старой сеньоры" должен стать форвард "Дженоа" Пьетро Пеллегри. За 16-летнего нападающего чемпион Италии заплатит 10 миллионов евро. Такая же сумма может быть выплачена "грифонам" в виде всевозможных бонусов.
Напомним, "Ювентус" заинтересовался бывшим защитником "Барселоны". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|21
|54
|2
|Ювентус
|21
|53
|3
|Лацио
|21
|46
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|21
|41
|6
|Сампдория
|21
|34
|7
|Милан
|21
|31
|8
|Аталанта
|21
|30
|9
|Удинезе
|21
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|21
|22
|14
|Сассуоло
|21
|22
|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7