Туринский "Ювентус" близок к подписанию первого зимнего новичка, информирует Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, уже в ближайшее время игроком "старой сеньоры" должен стать форвард "Дженоа" Пьетро Пеллегри. За 16-летнего нападающего чемпион Италии заплатит 10 миллионов евро. Такая же сумма может быть выплачена "грифонам" в виде всевозможных бонусов.