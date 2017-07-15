"Ювентус" близок к подписанию Щесны

Голкипер лондонского "Арсенала" Войцех Щесны вскоре перейдёт в "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, туринский клуб закроет сделку на следующей неделе. Таким образом, польский страж ворот сможет принять участие в предсезонном турне "бьянконери" по США.

Напомним, что два последних сезона Щесны провёл на правах аренды в "Роме". Сумма трансфера оценивается в 17 миллионов евро.

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