Туринский "Ювентус" близок к подписанию защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, переговоры между двумя клубами по 28-летнему беку находятся в продвинутой стадии. Сторонам осталось урегулировать лишь некоторые детали предстоящего трансфера.

В нынешнем сезоне Дармиан сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Зидан прокомментировал спорный эпизод, решивший исход противостояния с "Ювентусом". | soccernews.ru