"Ювентус" близок к подписанию защитника "Манчестер Юнайтед"
Туринский "Ювентус" близок к подписанию защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, информирует CalcioMercato.
Так, по сведениям источника, переговоры между двумя клубами по 28-летнему беку находятся в продвинутой стадии. Сторонам осталось урегулировать лишь некоторые детали предстоящего трансфера.
В нынешнем сезоне Дармиан сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Зидан прокомментировал спорный эпизод, решивший исход противостояния с "Ювентусом". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва с оттенком серебра: "Шальке 04" дома принимает дортмундскую "Боруссию"
-
Битва на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Наполи"
-
После еврокубков к последней команде Примеры: "Реал" в гостях у "Малаги"
-
Отгремев в еврокубках: ЦСКА едет в гости к "Уфе"
-
Неудачник и герой еврокубковой недели: "Лацио" схлестнется с "Ромой" в столичном дерби Италии
Лента новостей
-
Неймар рассказал о разногласиях с Кавани
-
Моуринью поделился планами на летнее трансферное окно
-
Дембеле прокомментировал свое будущее в "Барселоне"
-
Защитник ПСЖ недоволен уровнем французской лиги
-
"Рома" прокомментировала рекорд "Барселоны" в чемпионате Испании
-
КДК РФС не собирается рассматривать эпизод с ошибочной желтой карточкой Смолова
-
Гвардиола сравнил сложность Лиги Чемпионов и чемпионата Англии
-
Защитник ПСЖ против ухода Эмери
-
Хавбек ПСЖ получил предложения из АПЛ и Ла Лиги
-
"Монако" сделал заявление о будущем Жардима
-
Фото бутсы Смолова, который получил желтую карточку за симуляцию
-
Гвардиола сравнил АПЛ, Ла Лигу и Бундеслигу
-
Торрес получил несколько предложений из МЛС
-
"Ливерпуль" теряет Ловрена
-
Смолов может избежать дисквалификации на матч с ЦСКА
-
"Манчестер Сити" намерен переманить лидера "Челси"
-
Бэйл, Роналду и Модрич не сыграют в матче с "Малагой"
-
Депай поучаствовал в девяти голах "Лиона" в последних трех матчах
-
Суарес призывает фанатов забыть вылет из Лиги Чемпионов
-
Иньеста определился со своим будущим
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|34
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|35
|14
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|34
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21