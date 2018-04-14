"Ювентус" близок к подписанию защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги маттео дармианманчестер юнайтедювентус

"Ювентус" близок к подписанию защитника "Манчестер Юнайтед"Туринский "Ювентус" близок к подписанию защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, переговоры между двумя клубами по 28-летнему беку находятся в продвинутой стадии. Сторонам осталось урегулировать лишь некоторые детали предстоящего трансфера.

В нынешнем сезоне Дармиан сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Зидан прокомментировал спорный эпизод, решивший исход противостояния с "Ювентусом". | soccernews.ru

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