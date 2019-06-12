"Ювентус" близок к покупке 19-летнего ивуарийца

Ивуарийский полузащитник "Эмполи" Хамед Траоре в летнее трансферное окно перейдет в "Ювентус", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, туринский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро. Сразу после приобретения "Ювентус" отдаст хавбека в аренду.

19-летний Траоре является воспитанником "Эмполи". В минувшем сезоне он провел за тосканский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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