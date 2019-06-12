"Ювентус" близок к покупке 19-летнего ивуарийца

Теги ювентуссассуолотрансферыхамед траоре

"Ювентус" близок к покупке 19-летнего ивуарийца

Ивуарийский полузащитник "Эмполи" Хамед Траоре в летнее трансферное окно перейдет в "Ювентус", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, туринский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро. Сразу после приобретения "Ювентус" отдаст хавбека в аренду.

19-летний Траоре является воспитанником "Эмполи". В минувшем сезоне он провел за тосканский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Дибала может покинуть "Ювентус" из-за Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника сборной Уэльса

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника сборной Уэльса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов