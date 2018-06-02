"Ювентус" близок к покупке Перина

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"Ювентус" близок к покупке Перина

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин в ближайшее время может стать игроком "Ювентуса", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб готов заплатить за 25-летнего стража ворот 14 миллионов евро плюс бонусы.

Ожидается, что согласование деталей трансфера завершится в течение нескольких дней и на следующей неделе о сделке будет объявлено официально. 

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