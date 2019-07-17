"Ювентус" близок к покупке португальского защитника

Защитник "Бенфики" Жоау Феррейра может перейти в "Ювентус", сообщает A Bola.

По сведениям издания, клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Ожидается, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро. В составе "Ювентуса" Феррейра может заменить своего соотечественника Жоау Канселу, которым интересуется "Манчестер Сити".

18-летний Феррейра является воспитанником "Бенфики". В минувшем сезоне он сыграл пять матчей в Юношеской лиге УЕФА, в которых отдал две результативные передачи.

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