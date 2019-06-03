"Ювентус" близок к приобретению сербского таланта

Защитник "Партизана" Страхинья Павлович, скорее всего, продолжит карьеру в туринском "Ювентусе", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "старая синьора" практически договорилась о переходе 18-летнего серба. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Также в сделке будут прописаны бонусы в размере 2 миллионов.

Перспективный футболист заключит с итальянским клубом контракт до 2024 года с зарплатой 1 миллион евро за сезон.

Павлович дебютировал в составе "Партизана" в феврале текущего года, в его активе 15 матчей.

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