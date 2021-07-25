"Ювентус" близок к продлению контракта с Куадрадо

Теги ювентусхуан куадрадо

"Ювентус" близок к продлению контракта с КуадрадоФото: инстаграм Куадрадо/Автор неизвестен

Как сообщает GoalItalia, туринский "Ювентус" близок к продлению контракт с колумбийским футболистом Хуаном Куадрадро.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

О договоренности должны объявить на следующей неделе.

В прошедшем сезоне колумбиец сыграл 30 матчей в Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 10 голевых передач.

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